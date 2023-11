Uno scenario non proprio rassicurante quello in cui trova spazio il progetto rinascita del Benevento, con lo sguardo proiettato sul Monterosi Tuscia. Il centrocampo disegnato da Matteo Andreoletti in queste ultime notti stonate di campionato è finito sul banco degli imputati per la tenuta fisica e per i segnali lasciati sul campo, tra Giugliano e Monopoli. Un passo indietro per i suoi protagonisti chiamati ad una riconferma forzata nel cuore della Strega, senza possibilità di poter respirare in un momento di mini emergenza per il tecnico di Alzano Lombardo.

