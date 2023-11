Roma, 22 nov (Adnkronos) – “Senza un profondo lavoro culturale non fermeremo mai la mattanza, serve uno sforzo collettivo”. Lo ha detto Elly Schlein aprendo al Direzione del Pd.

“E’ una responsabilità collettiva fermarla, anzitutto degli uomini. Non posso essere solo le donne in lotta per la loro libertà. E’ un problema maschile, serve consapevolezza, serve autocoscienza”, ha detto la segretaria del Pd.

