Violenza su donne: Casini, ‘possiamo fare di più’

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Femminicidi? Abbiamo previsto la campagna un rosso alla violenza ma mi hanno detto: non basta più. Ed ho chiesto in Lega di fare di più e nel prossimo turno di campionato avremo una maglia speciale, i capitani leggeranno un messaggio, gli ambassador hanno fatto dei video. Non possono solo le donne ricordarlo dobbiamo farlo anche noi uomini a muoverci altrimenti non cambierà niente. Il calcio può fare molto perché il riferimento maschile per eccellenza. Vogliamo capire se il calcio può essere un ulteriore veicolo di sensibilizzazione”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini al Social Football Summit, sul problema della violenza sulle donne. Poi, sugli obiettivi futuri della Serie A, Casini ha sottolineato come “prevediamo entro il 2030 di non avere più cori razzisti negli stadi”.