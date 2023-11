Fermo restando il contratto di locazione del Polo ‘Calandra’ sottoscritto in data 9 febbraio 2023 con l’Amministrazione Provinciale, della durata di tre anni, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 30.05.2026, eventualmente rinnovabili, per un canone annuo pari ad 200mila euro (finalizzato a reperire sedi provvisorie per le comunità scolastiche afferenti ad edifici da abbattere e ricostruire), da parte di Unisannio, in via Guerrazzi via libera per un nuovo avviso esplorativo per la vendita tout court del complesso.

