Ue: Picierno (Pd), ‘M5S fa propaganda a scapito dei lavoratori’

Roma, 22 nov (Adnkronos) – “La soluzione adottata dal Parlamento Europeo riguardo il Regolamento Imballaggi rappresenta una mediazione equilibrata. Si mantengono gli obiettivi ambiziosi della proposta legati alla riduzione dei rifiuti, per rafforzare la sostenibilità ambientale e ridurre gli sprechi. Al contempo si tutelano fondamentali filiere per l’Italia, salvaguardando numerosi posti di lavoro”. Lo dice la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, del Pd.

“Stupiscono quindi le critiche espresse dal Movimento 5 Stelle. Accusano il Pd di aver votato alcuni emendamenti con il centrodestra, proprio loro che in alleanza con la Lega hanno prodotto uno degli esecutivi più a destra nella storia d’Italia -prosegue Picierno-. Il M5S continua inoltre a sbandierare posizioni oltranziste sull’ambientalismo, senza mai considerare gli effetti sull’economia reale. Il M5S dovrebbe mettere da parte la propaganda e concentrarsi sulla tutela dei posti di lavoro, che con il voto di oggi abbiamo contribuito a salvaguardare, tenendo conto anche delle posizioni espresse da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali”.