Progetto H2iseO, Gruppo Fnm raggiunge il primo obiettivo per ottenere i finanziamenti del Pnrr

Milano, 22 nov. (Adnkronos) – Il Gruppo Fnm ha pienamente centrato, in anticipo sui tempi previsti, il primo obiettivo necessario per ottenere i finanziamenti del Pnrr per il progettoH2iseO. I fondi assegnati sono pari a 97,2 milioni di euro su un totale, per il progetto ferroviario, di 362,4 milioni. La loro effettiva erogazione è vincolata al rispetto di alcune scadenze: la prima “milestone” riguarda la cosiddetta “Obbligazione giuridicamente vincolante”, ossia la sottoscrizione di contratti, entro il 31 dicembre 2023 (già raggiunta); la seconda è relativa alla “Consegna dei lavori” entro il 28 febbraio 2024. La terza e la quarta riguardano invece rispettivamente “Avanzamento lavori al 50%” entro il 30 giugno 2025 e la “Conclusione dei lavori” entro il 30 giugno 2026.

Milestone ‘obbligazione giuridicamente vincolante’: Ferrovienord ha sottoscritto tutti i contratti di appalto per le opere finanziate dal Pnnr, rispettando la scadenza del 31 dicembre 2023.

1.Opere ferroviarie impianto di Iseo. Contratto del 06 febbraio 2023 con Impresa Ing. De aloe Costruzioni S.r.l.

2.Impianto di distribuzione per rifornimento treni a idrogeno nel comune di Iseo. Contratto del 30 agosto 2023 con Siram spa

3.Impianto di produzione per rifornimento treni a idrogeno nel comune di Iseo. Contratto del 13 ottobre 2023 con Ati siram spa. – F.lli Trentini srl – Hysytech

4.Opere ferroviarie impianto di Edolo e in opzione impianto di Brescia Borgo San Giovanni. Contratto del 12 ottobre 2023 con Ati Valsecchi Armamento Ferroviario – impresa Luigi Notari.

5.Impianto di produzione e distribuzione per rifornimento treni a idrogeno nel comune di Edolo. Contratto del 20 ottobre 2023 con A.t.i. consorzio innova societa’ cooperativa – Btp Infrastrutture spa

6.Impianto di produzione e distribuzione per rifornimento treni a idrogeno nel comune di Brescia – Borgo San Giovanni. Contratto del 23 ottobre 2023 con Ati Renova Red spa – Consorzio Stabile Appaltitalia.