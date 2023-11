Mo: gruppo vittime terrorismo ricorre contro accordo su liberazione ostaggi

Tel Aviv, 22 nov. (Adnkronos) – L’Associazione delle vittime del terrorismo ‘Almagor’ ha annunciato che presenterà oggi a mezzogiorno una petizione all’Alta Corte di giustizia contro l’accordo del governo di garantire la restituzione di 50 ostaggi detenuti da Hamas a Gaza. In una lettera al ministro della Giustizia Yariv Levin, il fondatore di Almagor Meir Indoor, insieme al membro del consiglio Aryeh Bachrach, chiede di visionare l’elenco dei prigionieri che Israele sta valutando di rilasciare come parte dell’accordo.

L’organizzazione chiede inoltre di conoscere tutti i dettagli degli impegni che Israele sta assumendo nei confronti di Hamas riguardo il periodo di tregua, inclusa la cessazione della raccolta di informazioni di intelligence, “così come la consegna di carburante e altri rifornimenti che potrebbero aiutare Hamas a condurre operazioni terroristiche” contro i residenti di Israele”.

L’Alta Corte esaminerà qualsiasi istanza presentata nelle prossime 24 ore, ma si prevede che le respingerà, così come fece già con le petizioni contro l’accordo Shalit nel 2011.