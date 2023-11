Manovra: Iv presenta 180 emendamenti, da ripristino ‘Italia sicura’ a 18App**

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – Sono 180 gli emendamenti presentati da Italia Viva alla manovra. Di questi 5 sono a prima firma Matteo Renzi e riguardano principalmente misure del governo del leader Iv che rischiano di essere cancellate o ridimensionate. Si va dal ripristino di ‘Italia Sicura’ con 1 miliardo contro dissesto idrogeologico alla richiesta di non bloccare le misure per il ‘rientro dei cervelli’ dall’estero, ed ancora “ripristinare la 18app per tutti” e prevedere la partecipazione dei lavoratori agli utili. Renzi firma anche un emendamento per “istituire un fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale – Sma, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

Ci sono poi emendamenti sulla giustizia con la richiesta di stanziare “150 milioni di euro e destinarli al fondo a favore di chi è stato vittima di un errore giudiziario o detenuto ingiustamente”. Sul lavoro con un “fondo straordinario di 200 milioni per gli anni 2024, 2025 e 2036 come contributo a fondo perduto per l’acquisto dei macchinari di sicurezza” per evitare si ripetano morti sul lavoro come quella di Luana D’Orazio e di Anila Grishaj. Ed ancora un pacchetto di emendamenti per aumentare produttività e salari.

Sul capitolo pensioni si chiede di “eliminare penalizzazione delle pensioni del personale sanitario” e di “ripristinare Opzione donna riportando la norma alla versione precedente all’intervento in senso restrittivo voluto dal governo Meloni”. Sul versante famiglie la richiesta di cancellare l’aumento dell’Iva sui prodotti per l’infanzia e sui seggiolino per auto. Infine, Iv chiede di “aumentare di 14 milioni le risorse da destinare al Reddito di libertà, a favore delle donne vittime di violenza di genere”.