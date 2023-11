Manovra: emendamento Renzi su rientro cervelli

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Per evitare che la riforma del governo alle norme che sono state approvate negli anni scorsi blocchi il rientro dei cervelli dall’estero, viene istituito un fondo da 50 milioni di euro per rafforzare il regime speciale a favore dei nostri connazionali che scelgono di tornare in Italia. Le modifiche che il governo Meloni intende apportare alla normativa ha creato incertezza e disagi alle persone che stanno rientrando nel nostro paese o intendono farlo. Sarebbe uno spreco di risorse e di intelligenze – spiegano i firmatari – bloccare un processo che è in atto e che porta vantaggi all’Italia”. È quanto chiede un emendamento di Italia Viva alla legge di bilancio a prima firma Matteo Renzi.