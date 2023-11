Un percorso segnato dagli esperimenti, azzardati o vincenti, in grado di delineare forma e sostanza del Benevento. Uno scenario che non ha ancora maturato la sua essenza definitiva ma che continua a rendersi protagonista di certezze così come di cambiamenti, una costante nel lavoro di Matteo Andreoletti in questa prima metà di stagione. Al “Veneziani” contro il Monopoli l’ultimo test da parte del tecnico giallorosso che ha scelto di ritoccare la sua Strega sulle fasce, invertendo gli esterni. Improta dirottato a sinistra, Masciangelo promosso sul versante opposto ma mai in grado di mettere in mostra le sue qualità, sconfessando così il piano gara tracciato su carta dall’allenatore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia