Roma, 22 nov. – (Adnkronos) – Marco Guida è l’arbitro designato per Juventus-Inter, big match della 13/a giornata di Serie A in programma domenica 26 novembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Maurizio Mariani dirigerà invece Atalanta-Napoli, in programma sabato 25 novembre alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e Marco Di Bello arbitrerà Milan-Fiorentina, in programma sempre il 25 ma alle 20.45 allo stadio ‘Meazza’ del capoluogo lombardo.