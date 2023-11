La porta avversaria inizia a diventare stregata per il Benevento. Almeno per gli attaccanti giallorossi che nella disfatta di Monopoli sono rimasti all’asciutto per l’ottava volta in stagione. Se non è un allarme, poco ci manca, ma è evidente che il mal di gol ha colpito il reparto avanzato della Strega.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia