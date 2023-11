Atletica, il Metaverso degli Europei protagonista al Social Football Summit

Roma, 22 nov. – (Adnkronos) – Il Metaverso dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 protagonista al Social Football Summit, l’evento evento B2B internazionale dedicato all’industria del calcio organizzato allo Stadio Olimpico. I visitatori e i rappresentanti degli stakeholder e dei media hanno esplorato il mondo virtuale sviluppato in vista del grande evento sportivo – in programma il prossimo anno dal 7 al 12 giugno – nello stand allestito dall’exhibitor partner XMetaReal, che ha progettato il Metaverso dedicato agli Europei di Atletica insieme alla Fondazione EuroRoma 2024. Ospite d’eccezione il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha testato in prima persona, indossando i visori progettati per la realtà virtuale, le potenzialità della nuova tecnologia applicata al mondo dello sport.

“È davvero incredibile” ha detto Malagò dopo aver vissuto l’esperienza immersiva nel Metaverso di Roma 2024, proprio all’interno dello stadio che ospiterà per sei giorni consecutivi le gare di atletica il prossimo anno. Il Coni è tra i soggetti che partecipano alla Fondazione EuroRoma 2024 insieme a Sport e Salute, la Fidal, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma Capitale e la Regione Lazio. Lo stand di XMetaReal sarà aperto ai visitatori anche domani 22 novembre, nella seconda giornata del Social Football Summit allo Stadio Olimpico.