Amazon, Busnelli: “Black friday positivo. Senza e-commerce prezzi 5% più alti”

Milano, 22 nov. (Adnkronos) – “La settimana del Black Friday per noi è iniziata lo scorso venerdì e andrà avanti fino al 27 novembre prossimo. Offriamo sconti su centinaia di migliaia di prodotti, fino al 40%, sull’elettronica di largo consumo, moda, prodotti per la casa e per la persona. Abbiamo già riscontrato una risposta molto positiva e ci aspettiamo che i clienti risparmieranno milioni di euro grazie alle nostre offerte”. A dirlo all’Adnkronos è Giorgio Busnelli, vicepresidente delle categorie di largo consumo per Amazon in Europa.

“I prodotti che solitamente attraggono maggiormente l’interesse dei clienti sono quelli di uso quotidiano, come capsule per il caffè, tavolette per la lavastoviglie, detersivi, testine per gli spazzolini. Questo accade di più rispetto agli anni scorsi, perché stiamo vivendo un periodo inflattivo e quindi c’è una grossa attenzione delle famiglie al risparmio”. Secondo il top manager le famiglie acquistano anche molti prodotti per i quali preferiscono aspettare l’occasione giusta, come grandi e piccoli elettrodomestici.

Quest’anno, osserva ancora Busnelli, il carrello della spesa in generale è aumentato “e quindi il ruolo dell’e-commerce è ancora più importante per aiutare le famiglie a contrastare il ‘caro vita'”. Dallo studio condotto da The European House Ambrosetti in collaborazione con Amazon, si evince infatti come l’e-comemrce in generale abbia aiutato negli ultimi 6 anni le famiglie a contrastare l’inflazione per 5 punti percentuali. “Significa che se non ci fosse stato l’e-commerce le famiglie italiane avrebbero speso il 5% in più” ammette Busnelli.

L’e-commerce aiuta quindi a contrastare l’inflazione “e c’è una maggiore attenzione nel risparmio e-commerce in continua espansione.” Dal 2017 al 2022, fa sapere il top manager, il tasso di espansione è stato del 15% annuo: “E’ un mercato che continua a crescere in modo significativo” e quest’anno, osserva, “stiamo vedendo un’ottima risposta da parte dei clienti, in tutte le categorie, incluse quelle che guido io. E’ un interesse ancora maggiore in un momento in cui essendoci un’attenzione al prezzo l’e-commerce offre una selezione più ampia a prezzi competitivi”.

Diverse le sfide che attendono Amazon nei prossimi mesi: “Noi continuiamo a investire per aumentare la velocità di spedizione – fa sapere Busnelli – da quando siamo in Italia, dal 2010, abbiamo investito 16,9 miliardi di euro nella nostra infrastruttura e questa ci consente di raggiungere tutto il Paese con spedizioni particolarmente veloci”. Ora “continuiamo a investire e ad avere sempre più clienti che si rivolgono a noi su tutte le categorie” evidenzia Busnelli, spiegando che c’è sempre più interesse per prodotti del Made in Italy e le pmi italiane.

“Siamo un partner importante – dice il top manager -. Per il made in Italy abbiamo uno store ad hoc, dove mostriamo prodotti di 5.500 aziende Made in Italy a clienti in giro per il mondo. I prodotti sono venduti in 11 Paesi con una selezione di un milione di prodotti. Riscontriamo un grande interesse sia in Italia sia all’estero e abbiamo oltre 20mila pmi italiane che tramite Amazon esportano beni nel mondo per un valore che nel 2022 si è attestato a 950 milioni. Ci aspettiamo che si arrivi a 1,2 miliardi di euro entro il 2025. Per noi è importante perché riusciamo ad essere una vetrina dell’Italia nel mondo”.