Verso le Europee, Mastella è l’unica alternativa alla moglie

Se in lista non figurerà Sandra Lonardo, l’unica alternativa è Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento lo aveva già ipotizzato settimane fa e, ieri, non lo ha escluso ai microfoni di “Un giorno da pecora”, trasmissione di Radio Rai 1, confermando, peraltro, ciò che aveva fatto filtrare a margine di una delle ultime riunioni tenute per l’allestimento delle due liste che saranno in lizza per il consiglio provinciale. Ma, attenzione, stavolta le due opzioni non suonino come offesa per gli altri papabili di Noi di Centro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia