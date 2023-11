“Il beneventano è una realtà meno interessata da fenomeni criminali rispetto i territori contermini. E’ chiaro che pesa la criminalità di importazione, che va fronteggiata. Non esistono però isole felici, ogni zona ha le sue problematiche e cercheremo di lavorare in modo da contrastare ogni fenomeno criminale. L’usura è uno dei reati che maggiormente preoccupa. Un reato ancora più subdolo rispetto l’estorsione, nel reato d’usura è come se la vittima ricevesse un favore dall’autore.

Estorsione e usura sono reati difficili da contrastare e che sono favoriti dalla crisi economica. L’invito è di denunciare, di rivolgersi alle forze di polizia”, l’analisi del neo Questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella, ieri insediatosi in via De Caro, subentrando al predecessore Edgardo Giobbi, ieri insediatosi a Lucca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia