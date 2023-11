Riforme: Parrini (Pd), ‘maggioranza pensi a come fermarsi altro che accelerare’

Roma, 21 nov (Adnkronos) – “Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, di Forza Italia, saluta l’avvio dell’iter parlamentare del ddl costituzionale numero 935 a firma Meloni-Casellati definendo il testo sul cosiddetto premierato un ‘pasticcio da Tso’ e annunciando che nel passaggio a Montecitorio saranno fatte modifiche importanti. Giorni fa Marcello Pera, Presidente emerito del Senato eletto senatore per Fdi, in un colloquio con un quotidiano aveva definito la proposta una ‘schifezza'”. Lo dice Dario Parrini, del Pd, vice presidente della commissione Affari costituzionali del Senato.

“Mulè e Pera non sono gli ultimi arrivati. Le loro parole appaiono degne di considerazione. La maggioranza, invece di pensare ad accelerazioni, dovrebbe pensare a come fermarsi, nell’interesse del Paese e del buonsenso”, aggiunge Parrini.