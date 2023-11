Francesco Cicchella, Francesco Ferrante, Agostino Penna, il giovanissimo Mario Di Leva (il più giovane esordiente in assoluto) tra gli atleti della Nazionale attori si sono dati alla tensione della competizione agonistica in campo contro una selezione di giornalisti del Circolo Sportivo Rai, tra cui il presidente Fnsi Vittorio Di Trapani e il segretario del Sugc Fabrizio Cappella per l’evento partita della solidarietà, finito in parità con due reti per parte e con la vittoria dei valori dello sport, della promozione sociale e dell’integrazione nel segno del rispetto delle diversità e della solidarietà nei confronti degli ultimi, dell’infanzia svantaggiata per condizioni di esclusione economico sociale o per le conseguenze traumatiche legate ai conflitti.

