Pallavolo: Manfredi, ‘Velasco il miglior ct possibile, con lui si punta alla medaglia a Parigi’

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – “Io ho sempre puntato su Julio Velasco, era di gran lunga la miglior scelta possibile per capacità, carisma, leadership. Sono soddisfatto che abbia accettato la nostra proposta di guidare la nazionale femminile”. Così all’Adnkronos il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, nel giorno della presentazione di Julio Velasco come ct della nazionale femminile di pallavolo. “Sono in linea con quanto detto dal nostro ct, ora dobbiamo pensare a qualificarci per i Giochi e poi andare a Parigi per vincere una medaglia, questa squadra ha tutte le capacità per centrare l’obiettivo”, aggiunge il numero uno della pallavolo italiana che chiude la polemica con Busto Arsizio, squadra dalla quale Velasco si è dimesso per firmare il contratto con la federazione. “Julio ha fatto la sua scelta, ritenendo infattibile il doppio incarico, ha scelto di dimettersi dal club sposare la causa della Nazionale. Per noi la vicenda si chiude qui”. Infine Manfredi non si sbilancia sul ritorno di Paola Egonu in nazionale. “Per prima cosa voglio precisare che Paola non ha mai rifiutato la convocazione per il torneo preolimpico ma ha concordato con la federazione di non partecipare al torneo e prendersi un periodo di riposo anche perché non al top della condizione fisica. Per il futuro non metto bocca, lascio decidere al ct. Quel che è certo è che da parte di tutte le ragazze che verranno convocate servirà una disponibilità totale alla causa”.