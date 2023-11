Migranti: Schlein, ‘ratifica? Governo ha sbattuto muso su Costituzione’

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Bene che il governo con una incredibile ‘inversione a u’ ci abbia dato ragione. Il governo va a sbattere il muso sulla Costituzione. Avevamo detto che non c’era nessun accordo fino a che non fosse stato ratificato dal Parlamento”. Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera.

Questa ‘inversione a u’ è frutto di diverse vedute nella maggioranza? “Sicuramente qualche scricchiolio c’è stato e non è stato l’unico, ne abbiamo sentiti tanti… Si poteva evitare se avessero letto la Costituzione ed è triste che dobbiamo essere noi a ricordare al governo cosa dice l’articolo 80 della Costituzione”.

Ora che il protocollo sarà all’esame delle Camere, “noi -aggiunge Schlein – daremo battaglia in Parlamento. Sappiamo che loro hanno i numeri ma questo accordo ha profili di violazione del diritto internazionale e della Costituzione”. Un problema il fatto che i 5 Stelle si siano ‘sfilati’ dalla risoluzione unitaria delle opposizioni? “Nessun problema. La critica sull’accordo e la necessità di ratifica in Parlamento sono punti comuni”.