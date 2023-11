Palermo, 21 nov. (Adnkronos) – Dopo il naufragio di ieri sera, che ha provocato la morte di una bambina di appena due anni, a Lampedusa poco prima della mezzanotte c’è stato un maxi sbarco di 400 migranti. A scortare l’imbarcazione in porto sono state le unità di soccorso della Guardia costiera. A bordo donne, bambini e uomini che sono stati trasferiti all’hotspot. Ieri sono stati 11 in tutto, per un totale di oltre 800 persone, gli sbarchi di ieri.