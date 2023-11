Migranti: Ciani, ‘necessario passo indietro governo, obbligatorio Ddl ratifica in Parlamento’

Roma, 21 nov (Adnkronos) – “Dopo giorni in cui diversi esponenti del governo e della maggioranza sono andati a raccontare in giro che il Protocollo con l’Albania potesse essere applicato senza passaggio parlamentare, oggi il ministro Tajani annuncia in Aula che ci sarà un Ddl di ratifica. È un passo indietro obbligato, perché previsto dall’art. 80 della Costituzione”. Lo dice il vice capogruppo Pd-Idp, segretario di Demos, Paolo Ciani.

“Non entro oggi sul contenuto dell’accordo, che presenta molti punti problematici ed oscuri emersi anche dalle comunicazioni odierne: ci sarà tempo per farlo. Oggi quello che mi preme sottolineare è che nonostante la volontà di farne a meno, il Governo ha dovuto accettare che il confronto parlamentare ci sarà: in quella fase dimostreremo gli aspetti di incostituzionalità e di fallimento di tale accordo”, conclude Ciani.