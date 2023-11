Manovra: Ue, Italia non del tutto in linea con raccomandazioni, come Germania e altri 7

Strasburgo, 21 nov. – (Adnkronos) – Il documento programmatico di bilancio dell’Italia per il 2024, la manovra economica, “non è pienamente in linea con le raccomandazioni del Consiglio”. E’ l’opinione della Commissione Europea, diffusa oggi a Strasburgo. Il nostro Paese è in buona compagnia: fa parte del gruppo più numeroso, nove Paesi dell’area euro, le cui manovre vengono considerate non del tutto in linea con le raccomandazioni: gli altri otto sono Austria, Germania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Olanda, Portogallo e Slovacchia.

Promosse a pieni voti, cioè in linea con le raccomandazioni, sono le manovre economiche di soli 7 Paesi: Cipro, Estonia, Grecia, Spagna, Irlanda, Slovenia e Lituania. Sfiorano la ‘bocciatura’ altri 4 Paesi: per la Commissione, le manovre di Francia, Belgio, Finlandia e Croazia “rischiano di non essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio”.