Dati preoccupanti per la crescita del gioco d’azzardo on line nei territori italiani con il beneventano tra i territori più colpiti dalla febbre del gioco su internet. Quanto emerge nel report “Il libro nero dell’azzardo. La crescita impetuosa dell’azzardo online in Italia. Mafie, dipendenze, giovani”, realizzato da Federconsumatori, Cgil e fondazione Isscon elaborando dati 2021 e 2022.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia