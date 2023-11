Calcio: Gravina, ‘qualificazione a Euro 2024 promessa mantenuta, Spalletti grande uomo’

Milano, 21 nov. – (Adnkronos) – “La qualificazione ai prossimi Europei? Sono molto soddisfatto, non solo a livello personale, ma anche per tutto il movimento, per i tifosi italiani. Questa Nazionale non solo ha un grande valore tecnico, ma anche un grande uomo come ct con una sensibilità umana incredibile. Avevo promesso che dovevamo raggiungere l’obiettivo dell’Europeo, lo abbiamo fatto senza passare dai playoff, che sono sempre un terno al lotto”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina intervenendo al Dla Piper Sport Forum ‘La nuova sfida del calcio’ a San Siro. “Non farei una distinzione tra Mancini e Spalletti. Mi aspetto un percorso molto positivo. Con Luciano non ci sono segreti, lui è molto aperto e diretto non è un uomo che ama mascherare le sue visioni. Ha parlato a lungo coi ragazzi, ha dichiarato in maniera molto netta e chiara la sua voglia di ricominciare da qui a giugno un percorso progettuale innovativo”, aggiunge il numero uno del calcio italiano.