Calcio: Furlani, ‘Milan competitivo ma stando attenti ai costi’

Milano, 21 nov. – (Adnkronos) – “Talenti Milan restano? Non lo so, vediamo. Abbiamo fatto il primo utile dopo 17 anni, ora puntiamo ad una fase di crescita. Abbiamo potenziato la parte business, con nuovi partner e sponsor con investimenti nell’e-commerce interna e collaborazioni con brand come Rolling Stones e i New York Yankees”. Lo dice l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani intervenuto al DLA Piper Sport Forum ‘La nuova sfida del calcio’ a San Siro. “Il risultato sportivo si sposa con il risultato economico, per cui competitività sì ma non ad ogni costo. Abbiamo provato ad essere competitivi ma stando attenti ai costi”, aggiunge Furlani.