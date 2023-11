Cinque minuti sono stati sufficienti per perdere quelle certezze faticosamente accumulate in due mesi e mezzo di campionato. In un pomeriggio da dimenticare in fretta, il Benevento ha visto crollare il castello costruito finora, sotto i colpi di un Monopoli che per una domenica ha vestito i panni di Achille. Di fronte all’ira funesta della formazione biancoverde, la formazione giallorossa ha finito per fare la fine di Ettore, sconfitto in maniera bruciante in una battaglia che, alla vigilia, faceva pensare a un esito sicuramente diverso rispetto a quello che poi si è materializzato.

