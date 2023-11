Tennis: Furlan, ‘Djokovic ancora il più forte ma il futuro prossimo è di Sinner e Alcaraz’**

Roma, 20 nov. – (Adnkronos) – “Novak Djokovic ha dimostrato non solo a Torino, ma in tutto questo 2023, di essere ancora il giocatore più forte al mondo anche piuttosto nettamente ma Jannik Sinner e con lui Carlos Alcaraz hanno il futuro prossimo nelle loro mani forse già dal 2024, perché con l’etica del lavoro che e con i margini di miglioramento che hanno sapranno avvicinarsi ancora al più grande giocatore della storia”. Così all’Adnkronos l’ex azzurro di Coppa Davis Renzo Furlan all’indomani della sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic in finale alle Atp Finals di Torino. “Djokovic è stato veramente impressionante, ha commesso pochissimi errori gratuiti ed ha giocato un match tatticamente ineccepibile -aggiunge l’ex numero 19 del mondo-. Per Sinner c’era poco da fare ma dobbiamo fargli tantissimi complimenti per la settimana che ha fatto battendo 4 top ten tra cui Djokovic. Ha già un presente splendido ma il meglio deve ancora venire. Il tennis con lui e Alcaraz è in buone mani, oltre a loro vedo Holger Rune, Ben Shelton e anche l’altro azzurro Lorenzo Musetti giocarsi i titoli Slam nei prossimi anni”.