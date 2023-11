Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Oggi ho letto in Tv un paragrafo dell’emendamento con cui la destra consegna al Governo la delega sul salario minimo. C’è scritto nero su bianco che faranno le gabbie salariali per la contrattazione di secondo livello. Domani li bloccheremo in commissione per impedirglielo”. Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, su twitter.