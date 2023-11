Primeggia in Campania il territorio provinciale di Benevento nella classifica generale “Qualità della vita” di Italia Oggi edizione 2023. Un avanzamento non trascurabile per il Sannio che passa dalla 82esima alla 76esima posizione della classifica stessa, staccando gli altri territori campani in modo netto. Nonostante buoni segnali, in ambito generale il Sannio si colloca nella fascia alta del cluster 3° quindi il penultimo, dei territori italiani, per qualità della vita, con livello giudicato scarso.

