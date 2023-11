Migranti: si lavora a risoluzione unitaria opposizioni su comunicazioni Tajani’**

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – Le opposizioni (tranne Iv) sono al lavoro per verificare la possibilità di una risoluzione unitaria in vista delle comunicazioni domani alla Camera del ministro Antonio Tajani sull’accordo Italia-Albania. Si apprende da fonti parlamentari Pd. “Ci stiamo lavorando”, conferma il capogruppo di Azione, Matteo Richetti, interpellato dall’Adnkronos. “Possibile”, aggiunge Riccardo Magi di Più Europa.

Il tentativo al momento è ancora in corso. Ma ci sarebbe già una bozza di massima. “Spero proprio che si vada in aula con una risoluzione unitaria. Ci stiamo lavorando -spiega Luana Zanella dei Verdi- e sono molto fiduciosa che ci si riesca. Le posizioni sono tutte molto simili”.

La scorsa settimana le opposizioni unite avevano chiesto l’intervento del presidente Lorenzo Fontana affinchè il testo dell’accordo Italia-Albania venisse sottoposto all’esame del Parlamento. Una richiesta che non è stata soddisfatta, ma il presidente si è impegnato a trasmettere i contenuti dell’accordo in modo che fossero a conoscenza dei gruppi parlamentari.