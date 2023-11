L'ultraliberista Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina. Il candidato ultraliberista dell'estrema destra ha battuto al ballottaggio il peronista ministro dell'Economia, Sergio Massa, con il 55,7% contro il 44,2% del candidato della coalizione di centrosinistra.

Massa ha ammesso la sconfitta congratulandosi con il vincitore.

Il nuovo presidente, già noto opinionista televisivo nel Paese, si è fatto notare per la sua teatrale campagna elettorale, in numerosi comizi è salito sul palco imbracciando una motosega.

Milei, che ha fatto breccia sui giovani, prenderà il posto di Alberto Fernandez, presidente uscente.

"E' un giorno storico per l'Argentina – ha detto Milei -. La ricostruzione del Paese inizia oggi. Non sarà facile, e richiederà cambiamenti drastici e urgenti".

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

vbo/r

20-Nov-23 08:32