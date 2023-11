Sconfitto, magari non ridimensionato, ma il ko che il Benevento rimedia a Monopoli rischia di provocare lividi alla formazione giallorossa. Perché sebbene gli effetti sulla classifica non siano poi tanto negativi – la Strega resta al secondo posto – il 3-0 con cui l’undici sannita torna dalla trasferta pugliese rischia di avere ripercussioni su testa e cuore dei protagonisti che vanno in campo. Troppo brutto per essere vero il Benevento che al ‘Veneziani’ passa un pomeriggio di sofferenza dal primo all’ultimo minuto, senza avere la capacità e nemmeno la forza mentale di una reazione, se non organizzata, almeno di pancia. Nulla di tutto questo ed è il segnale più preoccupante in vista del futuro. Se sarà stato solo un incidente di percorso, la truppa sannita dovrà dimostrarlo sin dalle prossime partite.

