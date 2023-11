Giustizia: Pd Senato, ‘aderiamo ad appello per bimbi fuori dal carcere’

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Anche il Gruppo del Pd al Senato aderisce all’appello del ‘Comitato anticamorra per la legalità’ che chiede la liberazione dei bambini costretti a crescere nelle carceri italiane insieme alle loro mamme”. Così il gruppo del Pd al Senato.

“Di fronte all’aberrazione contenuta in norme che vogliono far vivere minori in carcere non possiamo non aderire all’appello. Ogni cittadina e ogni cittadino democratico non può non condividerlo. In Senato faremo di tutto per contrastare il decreto del governo, l’ennesimo provvedimento securitario e punitivo, che contiene misure che finiranno per condannare bambini e bambine ad una crescita segnata da discriminazioni che possono ipotecare il loro futuro. Per questo anche il gruppo del Pd a Palazzo Madama sostiene la campagna del Comitato per chiedere la realizzazione di nuove case famiglia dove mamme e figli possano convivere, garantendo giustizia da una parte e un contesto positivo ai bambini per il loro sviluppo”.