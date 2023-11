Giustizia: Pd Camera, ‘sì ad appello per bimbi fuori dal carcere’

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Il Gruppo del Pd alla Camera aderisce all’appello del ‘Comitato anticamorra per la legalità’ che chiede la liberazione dei bambini costretti a crescere nelle carceri italiane insieme alle loro mamme. Si tratta di un atto di civiltà che ogni paese libero e democratico dovrebbe recepire”. Si legge in una nota del gruppo Pd alla Camera.

“Ci opporremo in Aula al decreto del governo che di fatto impedisce ai minori di crescere in luoghi sani e ospitali, un danno gravissimo per la formazione e la crescita. Sosteniamo la campagna del Comitato per chiedere la realizzazione di nuove case famiglia dove mamme e bambini possano convivere garantendo alla giustizia le prime, ma consentendo ai piccoli un contesto favorevole allo sviluppo. Non possiamo accettare che ogni risposta ai problemi del paese sia unicamente una risposta securitaria”.