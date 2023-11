Centrodestra sì, centrodestra no: ci saranno ancora tanti petali da sfogliare prima di conoscere se tale schieramento si presenterà alle Provinciali sotto uniche insegne. Allo stato, le possibilità che Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega si propongano in coalizione all’appuntamento in calendario fra dieci giorni, risultano uguali a zero. Almeno in tale direzione vanno tutti i segnali provenienti dalle varie forze politiche. Il 30 novembre dovranno essere consegnate le liste per le elezioni del 20 dicembre, ma finora non si è avuto alcun abboccamento tra le anzidette forze politiche.

