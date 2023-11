Scintille nel fine settimana a San Martino Sannita, dove il gruppo Lucariello è tornato ad attaccare la maggioranza.

“Sorprendente l’efficienza dei nostri Uffici comunali e dei dipendenti che con zelo sempre più spesso lavorano fino a tarda ora. Eh sì, anche il 14 novembre alle ore 21 il Comune di San Martino Sannita era aperto, e non ci meravigliamo più visto che, nell’ultimo anno, è diventata ormai routine aprire le porte del Comune a qualsiasi ora del giorno e della notte! Davvero un Comune aperto a tutti, come più volte ribadito dal gruppo di maggioranza in campagna elettorale… ma quello di cui non siamo convinti è che sia aperto proprio a tutti… sicuramente un’ eccezione viene fatta, e anche spesso, per il loro mentore, visto che sovente viene avvistato presso la Casa Comunale”, così ‘Insieme cambiamo San Martino, con un chiaro riferimento ad Angelo Ciampi, che prima dell’esperienza chiusa anzitempo a San Giorgio dopo le indagini della Dda stava portando avanti il terzo mandato da sindaco a San Martino.

