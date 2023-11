Impossibile trovare alibi e giustificazioni. Dopo una sconfitta del genere, non c’è altro da fare che prenderne atto, analizzare ciò che non ha funzionato e provare a inseguire il riscatto sin dalla prossima giornata. Questo è il pensiero di Matteo Andreoletti che si trova a gestire il ko più pesante della stagione: “E’ stata una prestazione negativa sotto ogni punto di vista – ha dichiarato il tecnico giallorosso in conferenza stampa – Trovare qualcosa da salvare è obiettivamente complicato, perché siamo stati sempre in difficoltà e abbiamo affrontato un avversario che ci è stato superiore in tutto. Ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione che in questo campionato se non scendi in campo con la mentalità giusta, vai in difficoltà contro qualsiasi avversario”.

