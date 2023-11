Un dato non sorprendente, perché ormai consolidato da diversi anni, ma in fase di aggravamento quello rappresentato dal differenziale negativo tra pensionati e lavoratori attivi occupati nel beneventano, in linea con una tendenza che è comune a tutto il Mezzogiorno e dunque all’intera Campania. I lavoratori in quiescenza sono 115mila e quelli attivi sul mercato del lavoro 89mila con differenziale di 26mila. Nel napoletano, infatti, la situazione è del tutto analoga a quella del beneventano, con 902mila occupati e 809mila attivi sul mercato del lavoro occupati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia