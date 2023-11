Manovra: Tajani, ‘si può lavorare su pensioni, impedire che medici lascino anticipatamente’

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) – “La manovra in Parlamento si può migliorare sicuramente, credo che sulla questione delle pensioni si possa aggiustare qualcosa per impedire che medici e infermieri lascino il lavoro per andare in pensione anticipatamente. Inoltre credo che si possa fare quello che è stato deciso per quanto riguarda la cedolare secca sulla prima casa che si affitta e che rimarrà al 21%, questo significa difendere la casa che riguarda il 75% delle persone in Italia, l’altro aspetto collegato a questo è la possibilità di avere la piattaforma che faccia emergere il sommerso che potrebbe fare entrare un miliardo se non più di euro nelle casse dello Stato”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del meeting di Forza Italia a Taormina.