Fermarsi al ‘Parco della Vittoria’, la casella più costosa del gioco, è l’obiettivo di un Benevento che dovrà prestare attenzione agli imprevisti. Imporsi sul campo del Monopoli, infatti, non sarà questione semplice, perché i biancoverdi in questa stagione non hanno mai perso tra le mura amiche del ‘Veneziani’ (ultima sconfitta otto mesi fa contro il Giugliano) e sono in serie utile da cinque giornate.

