Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Per le elezioni europee “non mi sono data soglie ideali, quello a cui punto è cercare di alzare l’asticella della partecipazione al voto. Non mi interessa rubare lo 0 virgola di qua o di là. A me interessa recuperare la fiducia le persone, altrimenti altri faranno scelte che ricadono sulle loro vite. Io farà tutta la campagna in questa direzione”, sul contrasto dell’astensionismo. Lo dice la segretaria dem Elly Schlein ospite di ‘In mezz’ora’, su Rai3.