Cecchettin: Salvini, ‘colpevolezza Turetta pare evidente a me e a tutti’

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Per gli assassini carcere a vita, con lavoro obbligatorio. Per stupratori e pedofili – di qualunque nazionalità, colore della pelle e stato sociale – castrazione chimica e galera. Questo propone la Lega da sempre, speriamo ci sostengano e ci seguano finalmente anche altri. Ovviamente, come prevede la Costituzione, dopo una condanna stabilita in Tribunale augurandoci tempi rapidi e nessun buonismo, anche se la colpevolezza di Filippo pare evidente a me e a tutti”. Lo scrive il vicepremier e ministro Matteo Salvini, con un post sui social in cui sembra rispondere anche alla polemica sollevata dalla sorella di Giulia Cecchettin, Elena.