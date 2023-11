Cecchettin: Ciriani, ‘ddl su violenza donne mercoledì al Senato, sia presto legge’

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Il disegno di legge del Governo per il contrasto alla violenza sulle donne, già approvato all’unanimità dalla Camera, per cui ho chiesto la procedura d’urgenza, è in calendario in Aula al Senato per mercoledì 22 novembre e ci auguriamo diventi prestissimo legge dello Stato. È un tassello importante di quanto Esecutivo e Parlamento stanno facendo per combattere la violenza di genere e si inserisce in un complesso di azioni che il governo e la ministra Roccella stanno portando avanti”. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

“Lavorare incessantemente per provare a debellare quella che è una vera e propria piaga -aggiunge- deve essere prioritario per la politica e per le Istituzioni, lo dobbiamo a Giulia Cecchetin, lo dobbiamo a tutte le donne che non siamo riusciti a strappare alla morte, ma soprattutto lo dobbiamo a tutte le donne che invece si potranno salvare”.