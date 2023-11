Cecchettin: Carfagna, ‘riprendere lavoro con scuole avviato nel 2009’

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Non posso che essere d’accordo sulla necessità di approvare subito, maggioranza e opposizioni insieme, una legge per avviare percorsi formativi nelle scuole, che insegnino ai nostri ragazzi la cultura del rispetto, primo vero antidoto a qualunque forma di violenza, a cominciare da quella contro le donne. Con la collega Gelmini lo abbiamo già fatto nel 2009, si recuperi e si rilanci il lavoro importante avviato allora”. Lo afferma Mara Carfagna, presidente di Azione.

“Da ministre per le Pari opportunità e dell’Istruzione, sottoscrivemmo un protocollo d’intesa -ricorda- che ci consentì di entrare in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado per trasformarle in palestre di tolleranza, per far capire alle ragazze e ai ragazzi che l’aggressività contro le donne è sempre sbagliata, che non può esserci spazio per l’ossessione maschile del controllo, della sottomissione, che una fidanzata o una moglie non è una proprietà. Venne avviato un grande piano di sensibilizzazione e di informazione, poi purtroppo abbandonato dai Governi successivi. E fu un grosso errore, perché la prevenzione passa necessariamente anche attraverso l’educazione, come dimostrano i drammatici numeri di violenze e femminicidi dei nostri giorni”.

“Ora la politica è chiamata di nuovo a dare un segnale forte, ripartendo dalle scuole, dai più giovani. Lo si faccia subito, anche recuperando le esperienze positive del passato, per gettare oggi le fondamenta di un domani in cui le donne non debbano temere per la loro vita ogni volta che dicono no, che lasciano un marito o un fidanzato. Su questo -conclude Carfagna- noi c’eravamo prima, ci siamo adesso e ci saremo sempre”.