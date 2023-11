Questa volta gli effetti negativi della demedicalizzazione delle ambulanze del 118 dell’Asl di Benevento si sono manifestati a San Lorenzello dove un paziente grave in codice rosso ha dovuto fare i conti con la precarietà di un sistema che non è più in grado di garantire tempestività e appropriatezza delle cure mediche. Da queste parti, com’è noto, è vietato avere malori di notte perché l’ambulanza 118 di Cerreto Sannita, effettua interventi senza avere il medico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia