Un abbraccio ritrovato con la piazza e la consapevolezza di camminare sulla strada giusta, a piccoli passi. La necessità di ricostruzione di un progetto crollato con la retrocessione in Serie C, sanguinosa sia in termini economici che, soprattutto, dal punto di vista del morale di una città e un ambiente che hanno imparato a riscoprirsi e a riassaporare la passione sana, vera, per il Benevento. Il ritratto tracciato dal presidente giallorosso Oreste Vigorito vede protagonista la Strega di un nuovo inizio e di un percorso che sembra aver imboccato la miglior strada possibile, nonostante gli ostacoli dell’estate. Difficile, anzi impossibile, riuscire a fare di meglio a due mesi o poco più dall’inizio del campionato.

