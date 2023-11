Ucraina: Zelensky firma nuove sanzioni contro la Russia

Kiev, 18 nov. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha firmato due decreti che attuano le decisioni del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale sulle nuove sanzioni contro i russi. Ai decreti sono allegati tre elenchi contenenti 108 persone fisiche e 37 aziende.

L’elenco delle sanzioni alle persone comprende, in particolare, il capo della Lpr Leonid Pasechnik, il capo della Repubblica di Crimea Sergei Aksenov, l’ex primo ministro ucraino Nikolai Azarov, il segretario di Stato dell’Unione statale Dmitry Mezentsev. La maggior parte di coloro che sono soggetti alle nuove sanzioni figuravano anche nei precedenti elenchi di sanzioni ucraine.

Le sanzioni sono state introdotte per periodi di 5 e 10 anni e comportano, in particolare, la confisca e il blocco dei beni, il divieto di partecipare alle privatizzazioni e il ritiro dei beni nel territorio dell’Ucraina.