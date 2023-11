Ucraina: 2 soccorritori uccisi da attacchi missilistici russi a Zaporizhzhia

Kiev, 18 nov. (Adnkronos) – Due primi soccorritori sono stati uccisi da attacchi missilistici nella regione di Zaporizhzhia in Ucraina. La polizia ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato una serie di razzi sul villaggio di Komyshuvakha, vicino alla linea del fronte a Zaporizhzhia, che la Russia ha annesso l’anno scorso.

“A seguito dei primi due attacchi, quattro residenti locali sono rimasti feriti ed è scoppiato un incendio in un edificio residenziale”, hanno aggiunto. “Quando la polizia e i soccorritori sono arrivati ​​sul posto, i russi hanno effettuato un altro attacco. Due operatori dei servizi di emergenza sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti”.

La Russia ha effettuato un massiccio attacco con droni contro l’Ucraina la scorsa notte, colpendo infrastrutture e causando interruzioni di corrente in più di 400 città e villaggi nel sud, sud-est e nord del paese, hanno detto funzionari ucraini.