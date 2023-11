Mo: sondaggio, ‘Netanyahu ai minimi per popolarità’

Tel Aviv, 18 nov. (Adnkronos) – Mentre le famiglie dei prigionieri israeliani detenuti a Gaza marciavano da Tel Aviv alla residenza di Benjamin Netanyahu a Gerusalemme sabato, un sondaggio rivela che il premier israeliano non è mai stato così impopolare come in questo momento.

Sia i suoi sostenitori che i suoi oppositori chiedono infatti che si dimetta una volta finita la guerra in corso. “È molto vulnerabile, più di quanto lo sia mai stato nella sua carriera politica, dato che era in carico nel corso del più grande fallimento della sicurezza dei servizi segreti nella storia di Israele”, ha detto Khaled Elgindy, un esperto di affari israelo-palestinesi presso il Middle East Institute di Washington. Altri primi ministri sono caduti per molto meno”.

“Sospetto che ci sia molto malcontento nei confronti della sua leadership del governo, anche all’interno del suo stesso partito”, ha commentato con al Jazeera Zachary Lockman, un esperto di Palestina e Israele della New York University.